Exposition Contre le Harcèlement Espace Pierre Leyder Le Thillay, 18 novembre 2023, Le Thillay.

La commune de Le Thillay organise une exposition contre le harcèlement qui se tiendra le samedi 18 novembre à l’Espace Pierre Leyder à partir de 14h00.

Le programme de l’exposition est riche et engageant :

De 14h à 18h : explorez notre exposition et participez à des ateliers créatifs et participatifs sur la prévention contre le harcèlement.

À 14h30 : nous projetterons un film contre le harcèlement réalisé par les élèves de Le Thillay, un projet récompensé par l’académie.

☕ De 16h à 18h : rejoignez notre café-débat avec des intervenants extérieurs. Une occasion de discuter, d’apprendre et d’échanger sur cette question cruciale.

La lutte contre le harcèlement est l’affaire de tous, et notre commune de Le Thillay s’engage à sensibiliser, éduquer et prévenir.

Rejoignez-nous pour cette journée importante.

Votre soutien compte !

Espace Pierre Leyder Place du Mai 1945 – 95500 LE THILLAY Le Thillay 95500 Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

harcèlement exposition

Service communication de la mairie de Le Thillay