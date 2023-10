SOIREE HALLOWEEN Espace Pierre Leyder Le Thillay, 31 octobre 2023, Le Thillay.

Plongez dans l’Horreur : Soirée Halloween Murder Party !

Préparez-vous à une soirée inoubliable d’Halloween le 31 octobre à 20h30 !

Qu’est-ce qu’une Murder Party ?

Imaginez-vous plongés dans un mystère à résoudre, où vous êtes les enquêteurs. Chaque participant incarne un personnage, et au fil de la soirée, des indices seront dévoilés. À vous de démêler les secrets et de découvrir le coupable. Une aventure pleine de suspense et d’intéraction !

Attention, les places sont limitées !

Réservez votre participation dès maintenant en nous appelant au 01 39 33 90 11.

31 Octobre

⌚ 19h00

Espace Pierre Leyder – Place du 8 mai 1945 -95500 LE THILLAY

Tarif 2 €

Ne manquer pas cette soirée d’Halloween unique en son genre !

Préparez-vous à résoudre l’énigme la plus captivante de l’année et à vivre une expérience terrifiante. Nous avons hâte de vous voir !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T19:00:00+01:00 – 2023-10-31T21:30:00+01:00

Service Communication de la ville de Le Thillay