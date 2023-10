Cet évènement est passé Pièce de Théâtre Sans crier gare Espace pierre lanson Saint-Denis-en-Val Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Denis-en-Val Pièce de Théâtre Sans crier gare Espace pierre lanson Saint-Denis-en-Val, 27 octobre 2023, Saint-Denis-en-Val. Pièce de Théâtre Sans crier gare Vendredi 27 octobre, 20h30 Espace pierre lanson Prévente 5€ et jour du spectacle : 8€ adulte et 5€ de 12 à 18 ans L’enquête de Jane Rossakof, Sans crier gare est une pièce de théâtre immersive où le public à son rôle à jouer. L’enquête de Jane Rossakof commence par ses entretiens avec les personnages liés à la scène du crime. Après l’entracte, durant lequel elle va recueillir les questions et intuitions du public, Jane désignera grâce à vous 4 suspects, 4 presque coupables que vous pourrez interroger en direct. A l’issue de ces ultimes interrogatoires, vous, novices enquêteurs, désignerez votre coupable idéal. Espace pierre lanson 165 Rue du Bourgneuf, 45560 Saint-Denis-en-Val Saint-Denis-en-Val 45560 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 76 76 37 »}, {« type »: « email », « value »: « marineroman@saintdenisenval.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T20:30:00+02:00 – 2023-10-27T23:00:00+02:00

2023-10-27T20:30:00+02:00 – 2023-10-27T23:00:00+02:00 Théâtre enquête Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Saint-Denis-en-Val Autres Lieu Espace pierre lanson Adresse 165 Rue du Bourgneuf, 45560 Saint-Denis-en-Val Ville Saint-Denis-en-Val Departement Loiret Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Espace pierre lanson Saint-Denis-en-Val latitude longitude 47.877263;1.957212

Espace pierre lanson Saint-Denis-en-Val Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-denis-en-val/