BULLES EN VAL Espace Pierre Lanson, 4 mars 2023, Saint-Denis-en-Val.

BULLES EN VAL 4 et 5 mars Espace Pierre Lanson

3€ la journée, 5€ les 2 jours, gratuit moins de 18 ans

21eme festival BULLES EN VAL

Le rendez-vous incontournable de la BD en orléanais avec 50 auteurs attendus

Restauration rapide, Parkings gratuits, Acces PMR

Lignes de Bus N° 5 et 16 handicap moteur mi

Espace Pierre Lanson rue de Bourgneuf 45560 SAINT DENIS EN VAL Saint-Denis-en-Val 45560 Loiret Centre-Val de Loire

Auteurs attendus (sous réserve de modifications) :

AMANDINE, Fabrice ANGLERAUD, Will ARGUNAS, Franck BONNET, Patrick BRESSOT, Isabelle CHARLY, Loïc CHEVALLIER, Ambroise CREICH, Antoine CRESPIN (dimanche), CRIP, DAWID (dimanche), DRAC, Thomas DU CAJU, Paul FRICHET, Céline GANDNER, Philippe GARAND, GEG, Nicolas GUENET, H.TONTON, Patrick HITTE, Eric IVARS, Giovanni JOUZEAU, Gilles LAPLAGNE, Thierry LAUDRAIN, Eric LE BERRE, Patrice LE SOURD, Steven LEJEUNE, Iwan LEPINGLE, MAELA, Jim MAITRE, Guy MICHEL, MOON LI, MORGIL, Thierry NOUVEAU, Laurence PEGUY, Caroline PERON (samedi), François PLISSON, Arnaud POITEVIN, RELIO (dimanche), Stan SILAS, Nina SIX, STI, Franck TACITO, Philippe TARRAL, Zazie TAVITIAN (samedi), ZERRIOUH, le Fanzine Orléanais Le CACOGRAPH

EXPOSITION Fabrice ANGLERAUD invité d’honneur :

Espace Pierre LANSON :

– 7 mars 20h00 : restitution du travail sur « Léo et Lola » par la classe CM2 Bourgneuf en présence de Thierry NOUVEAU

SUR LE SALON :

– Espace lecture, dessin, coloriage à disposition des enfants.

– Atelier maquillage gratuit pour les enfants samedi 14h à 18h et dimanche10h-12h et 14h-18h

– BD à gagner avec le Crédit Agricole

– Des cadeaux avec LEGEND BD

– PROJECTION : « Nos ombres d’Algérie » (52 mn), réalisé par Vincent Marie. Des dessinateurs majeurs du 9ème art (Ferrandez, Khélif, Nocq, Puchol, Boudjellal et Alessandra ) explorent, depuis la France, les mémoires de la guerre d’Algérie.

SPECTACLES GRATUITS à 16h

– samedi : « Bidulbulle et Cazamille » de la Cie des sans Lacets (45mn)

– dimanche « Malice de Contes en musique » par la Cie Matulu (45mn)

EXPOSANTS :

Legend BD, Ah la Folie, La Bouquinerie, Mondes Imaginaires, Univers BD 89, Lou BéDéou, HMP, La Ribambulle, Editions de la Fibule, FTW Productions, Funybul, Grrr…Art Editions, Ivars, Laurence Péguy, Obsidiurne, Guymic, Les Dessins de la Compote, Poulailler Production, Will Argunas Shop, Kanari Film, Le Cacograph, Crédit Agricole



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T10:00:00+01:00

2023-03-05T18:00:00+01:00

fabrice Angleraud – Bulles en Val