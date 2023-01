Spectacle de Kévin MICOUD – Magicien & mentaliste Espace Pierre Lanson, 11 février 2023, Saint-Denis-en-Val.

Spectacle de Kévin MICOUD – Magicien & mentaliste Samedi 11 février, 18h30 Espace Pierre Lanson

18€ adulte ; 10€ de 10 à 18 ans et tarif solidaire ; gratuit – de 10 ans

Spectacle BEST OF ! Comme son nom l’indique, BEST OF est un spectacle regroupant les meilleurs numéros de KEVIN MICOUD (numéros de concours primés au championnat de France, d’Europe, ou même du monde)

Espace Pierre Lanson rue de Bourgneuf 45560 SAINT DENIS EN VAL Saint-Denis-en-Val 45560 Loiret Centre-Val de Loire

Best European Mantalist 2022 : Nostradamus – Ordre Européen Des Mentalistes — Mandrakes d’Or 2020 : Oscar de la Magie

Médaillé d’Or 2018 : Championnat du Monde WCOPA

?TV 2021-2022 : America’s Got Talent 2021 – La France a un incroyable talent – Les plus grands Magiciens du monde – Autres «Talents Show» : USA, Italie, Espagne, Rep.Tchèque, Slovaquie, Roumanie …

BEST OF comme son nom l’indique est un spectacle regroupant les meilleurs numéros de KEVIN MICOUD !

Ces numéros de concours, primés au championnat de France, d’Europe, ou même du monde !

Ces numéros de Télévisions, «comme à la télé» mais sous vos yeux ! Ou encore les numéros des spectacles CONNECT et EXPERIMENTAL.

Au delà de son caractère unique, ce spectacle a pour avantage de mélanger les 2 univers bien différents des 2 spectacles EXPERIMENTAL et CONNECT :

EXPERIMENTAL est un spectacle au Mentalisme très pure, et donc très fort. Un style très épuré et direct pour des effets très marquants.

CONNECT est un spectacle au Mentalisme très moderne, à la limite de la Magie Mentale, proposant des effets également visuels grâce à l’utilisation des hologrammes, des écrans et des smartphones.

N’hésitez pas et venez vivre une expérience incroyable !!!

Et en plus, Valérie, maquilleuse professionnelle, attend vos enfants dès 18h30 pour réaliser gratuitement un maquillage Fluorescent !

? Renseignements et inscriptions au 02 38.76.76.37 – 02.38.76.44.87

?? Tout Public / Entrée : 18€ adulte, 10€ de 10 à 18 ans et tarif réduit, gratuit – de 10 ans.



