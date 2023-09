Distiller en Loiret et alentours Espace Pierre Lanson à Saint Denis en Val (salle des Fêtes) Pordic Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Pordic Distiller en Loiret et alentours Espace Pierre Lanson à Saint Denis en Val (salle des Fêtes) Pordic, 15 octobre 2023, Pordic. Distiller en Loiret et alentours Dimanche 15 octobre, 08h30 Espace Pierre Lanson à Saint Denis en Val (salle des Fêtes) Entrée libre 42e bourse régionale des Cartophiles du Loiret Exposition Distiller dans le Loiret et alentours Depuis 40 ans les amateurs et collectionneurs de cartes postales et documents anciens régionaux se retrouvent à Saint-Denis-en-Val. 50 exposants et illustrateurs participent à ce salon. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés d’histoire locale et les amoureux de belles images. Espace Pierre Lanson à Saint Denis en Val (salle des Fêtes) 165 rue du Bourgneuf Pordic 22590 Pordic Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « cdcdl2023@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T08:30:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

Cartes postales livres régionaux Cercle des Cartophiles du Loiret Détails Catégories d'Évènement: Côtes-d'Armor, Pordic Autres Lieu Espace Pierre Lanson à Saint Denis en Val (salle des Fêtes) Adresse 165 rue du Bourgneuf Ville Pordic

