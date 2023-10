SODA QUEST : Une journée ludique sur la mobilité des ados Espace Pierre de Coubertin Retiers, 27 octobre 2023, Retiers.

Aux vacances de la Toussaint, une journée sous le signe de la mobilité est proposée aux ados du territoire, organisée par le Point Infos Jeunes, les Espaces Jeunes de Roche aux Fées Communauté et leurs nombreux partenaires.

SODA QUEST revient pour sa 11e édition le vendredi 27 octobre, de 9h30 à 17h30, au complexe sportif de Retiers. Une journée ludique et citoyenne animée par les Espaces Jeunes et de nombreux partenaires (dont l’agence Départementale du Pays de Vitré, l’office des sports, la prévention routière, l’association tremplin et France Olympique). Un évènement qui répond à de multiples objectifs : sensibiliser les jeunes aux risques en matière de sédentarité et de sécurité routière, leur transmettre des valeurs citoyennes, les ouvrir à la différence, notamment au handicap, et leur donner accès à de nouvelles activités.

Lors de cette journée les ados participeront à 6 ateliers, tous en lien avec la mobilité : Mur sportif connecté, parcours vélo, biathlon, simulateur 2 roues, atelier de réparation de vélo et Géocaching.

Pour participer, les ados doivent s’inscrire dans l’un des 6 Espaces Jeunes : Amanlis, Brie, Coësmes, Janzé, Martigné-Ferchaud ou Retiers. Un transport en car est prévu à partir des Espaces Jeunes vers le site de réalisation du projet. Pour pouvoir se rendre dans un des Espaces Jeunes, les ados pourront bénéficier du TAD (transport à la demande) sur réservation au 06 45 61 84 84 ou marine.raguet@rafcom.bzh

PRATIQUE :

Le vendredi 27 Octobre 2023

De 9h30 à 18h (hors temps de transport)

Gratuit (si l’adhésion annuelle à l’espace jeunes est déjà réglée)

Sur inscription jusqu’au 20/10/2023 (places limitées)

Les jeunes habitant Roche aux Fées Communauté étant prioritaires.

Contact : 06 45 61 84 84 ou marine.raguet@rafcom.bzh

www.rafcom.bzh

Espace Pierre de Coubertin Retiers Retiers 35240 Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T10:00:00+02:00 – 2023-10-27T19:00:00+02:00

