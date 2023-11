Embarque pour ton avenir espace Pierre de Coubertin Goussainville Catégories d’Évènement: Goussainville

Val-d'Oise Embarque pour ton avenir espace Pierre de Coubertin Goussainville, 7 décembre 2023, Goussainville. Embarque pour ton avenir Jeudi 7 décembre, 09h30, 14h00 espace Pierre de Coubertin Evènement gratuit sur inscription L’évènement de recrutement Embarque pour ton avenir arrive le 07 décembre 2023 de 9h30/12h – 14h /17h, à Goussainville (espace Pierre de Coubertin, avenue Jacques Anquetil) ! Vous êtes à la recherche d’opportunités professionnelles à proximité de la plateforme aéroportuaire Paris-CDG ? Ne manquez pas cet événement organisé par Pôle emploi, la Préfecture du Val d’Oise, la CA Roissy Pays de France, Goussainville, Paris CDG Alliance et la Cité des métiers. Au programme :

Un espace ludique et interactif de découverte des métiers,

Un espace dédié aux nouvelles formes de recrutement (par simulation, e-sport…),

Un espace pour améliorer son employabilité (niveau d’anglais, mobilité, emploi en « zone réservée »…),

Un espace de jobdating avec de nombreuses entreprises qui recrutent en lien avec l’activité aéroportuaire : commerces, transport – logistique, hôtellerie – restauration, sûreté – sécurité, aérien et aéroportuaire… Ne passez pas à côté de cette opportunité d’intégrer la grande famille de l’aéroport ! Nous vous attendons nombreux. espace Pierre de Coubertin espace pierre de coubertin goussainville Goussainville 95190 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/185476 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T09:30:00+01:00 – 2023-12-07T12:00:00+01:00

