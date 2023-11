Salon du vin nu à Aiffres Espace Pied Blanc Aiffres, 25 novembre 2023, Aiffres.

Aiffres,Deux-Sèvres

Le Salon du vin nu à Aiffres se déroulera le week-end du 25-26 novembre, à l’Espace Pied Blanc.

De nombreux exposants seront présents pour l’occasion..

2023-11-25 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

Espace Pied Blanc

Aiffres 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Salon du Vin Nu à Aiffres will take place over the weekend of November 25-26, at the Espace Pied Blanc.

Many exhibitors will be present for the occasion.

El Salon du Vin Nu en Aiffres se celebrará el fin de semana del 25 y 26 de noviembre en el Espace Pied Blanc.

Numerosos expositores estarán presentes para la ocasión.

Der Salon du vin nu in Aiffres findet am Wochenende vom 25. bis 26. November im Espace Pied Blanc statt.

Zahlreiche Aussteller werden zu diesem Anlass anwesend sein.

