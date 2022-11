Contes par Abbi Patrix Espace Philippe Noiret – Salle Paradiso, 15 mars 2023, .

Contes par Abbi Patrix Mercredi 15 mars 2023, 11h00 Espace Philippe Noiret – Salle Paradiso

Sur réservation

Pour un voyage en Norvège, pays des Trolls, ces êtres fantastiques issus de l’Edda, le mythe de la création nordique.

Espace Philippe Noiret – Salle Paradiso Place Charles De Gaulle, 78340, Les Clayes-sous-bois

Le plus souvent laids, ni bons ni méchants, même bêtes et maladroits, les Trolls sont pourtant puissants, réputés invincibles et terriblement craints des humains… Des fables où les animaux jouent le rôle des hommes et révèlent toute la folie humaine…

Abbi Patrix utilise le pouvoir de la parole pour tisser un filet inextricable de proverbes et de paroles qui trouble au plus profond celui qui écoute.

Méfiez-vous des histoires, méfiez-vous du conteur !

Tout public

Sur réservation



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T11:00:00+01:00

2023-03-15T12:00:00+01:00

©DR