BPM Mercredi 23 novembre, 20h30 Espace Philippe Noiret – Salle Paradiso

Conseillé à partir de 7 ans

Cie POC Concert jonglé

Espace Philippe Noiret – Salle Paradiso Place Charles De Gaulle, 78340, Les Clayes-sous-bois

« BPM » est un concert hors du temps pour deux body-percussionnistesjongleurs et un musicien multi-instrumentiste (claviers, basse, guitare

mélodica, MAO).

Un trio légèrement fou et foncièrement sympathique qui jongle et

percute du funk à l’électro.

Les musiciens transforment leurs objets et leurs corps en instruments de

musique : les frappes et les rebonds en notes, les vibrations en rythmes,

les trajectoires en roulements de tambours et les chutes en silences.

Entre chorégraphie sonore et laboratoire rythmique à ciel ouvert, « BPM »

nous emporte dans une partition de musique jonglée.

« Après ce spectacle, impossible de voir la jonglerie de la même façon.

Les balles rebondissent, glissent sur les bras, dans les manches, jouent à

cache-cache, virevoltent sur la musique… C’est magique. » Ouest France

Ecriture/Interprètes : Frédéric PERANT (auteur), Mikis PAPAZOF, Guillaume LANCOU

Régisseur son : Mathieu BONNY et Benoît BLAIZE

Mise en jeu : Anouch PARE – Scénographe : Ronan MENARD



