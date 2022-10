SOUAD MASSI-OUMNIYA Espace Philippe Noiret – Salle Paradiso, 8 novembre 2022, .

SOUAD MASSI-OUMNIYA Mardi 8 novembre

Musique du monde

Les Clayes-sous-bois

Sequana redéfinit l’univers de Souad Massi par une variété musicale inédite : la palette des couleurs sonores de la chanteuse, auteure et compositrice d’origine algérienne, habituellement marquée par le folk et la chaâbi, s’élargit vers le Sahel, les Caraïbes ou le Brésil, en passant par le rock. Ses appétits transcontinentaux sont soutenus par le producteur et guitariste Justin Adams.

Ici, la douleur de l’exil et l’ampleur de l’espoir provoquent un choc musical novateur, frais et conscient. Souad Massi a totalement renouvelé l’équipe qui l’accompagne, ouvrant ainsi un nouveau chapitre à une carrière commencée dans les années 1990 et marqué par un départ de l’Algérie pour la France, et dix albums que rien ne renie, malgré une révolution menée aujourd’hui avec un appétit post-pandémie.

« Icône des musiques du monde et égérie des mouvements contestataires, la chanteuse algérienne nous berce avec sa voix au rythme de chaâbi, d’Algérie et de liberté. » France Inter

Souad Massi : chant, guitare

Rabah Khalfa : derbouka

Abdenour Djemai : mandol, guitare

Mokrane Aldani : violon alto

Adriano Tenorio (dit « DD ») : percussions



