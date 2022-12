POLI DEGAINE Espace Philippe Noiret – Salle La Vie Et Rien D’autre Les Clayes-sous-Bois Catégories d’évènement: Les Clayes-sous-Bois

POLI DEGAINE Espace Philippe Noiret – Salle La Vie Et Rien D’autre, 14 mai 2023, Les Clayes-sous-Bois. POLI DEGAINE Dimanche 14 mai 2023, 17h00 Espace Philippe Noiret – Salle La Vie Et Rien D’autre

Marionnettes à gaine, carrousel, Polichinelle Espace Philippe Noiret – Salle La Vie Et Rien D’autre Place Charles De Gaulle 78340 Les Clayes-Sous-Bois Les Clayes-sous-Bois 78340 Yvelines Île-de-France

https://www.lesclayessousbois.fr/fr/espace-philippe-noiret Deux marionnettistes en cavale trimbalent une arme d’hilarité massive. Ils dégainent la marionnette la plus célèbre du monde, Polichinelle, et s’apprêtent, avec un enthousiasme effréné, à donner le spectacle dont ils ont vanté l’exceptionnel mérite. Mais, comme prévu, rien ne se passe comme prévu. Bienvenue dans la frénésie désopilante d’une nouvelle version de Polichinelle : une version qui tue, où le célébrissime Polichinelle apparaît dans son élan le plus débridé. Un rythme détonnant déclenchant des rafales d’éclats de rire qui ravagent sans distinction les enfants comme les adultes. Car Poli rit de tout. Même de la mort. Mise en scène et interprétation : Estelle Charlier et Romuald Collinet Conception et scénographie : Romuald Collinet Marionnettes : Estelle Charlier

