Les Fantômes d’Hérouville Espace Philippe Noiret Les Clayes-sous-Bois, vendredi 29 mars 2024.

Les Fantômes d’Hérouville Quand le surnaturel rencontre les grandes figures de la musique à travers un pianiste habité ! Vendredi 29 mars, 20h30 Espace Philippe Noiret Musique (durée 1h)

Les plus cartésiens ne résisteront pas longtemps aux pouvoirs de ce concert hanté par les esprits du mythique Château d’Hérouville où Michel Magne créa le premier studio d’enregistrement résidentiel au monde, et dont la renommée est internationale. Quand le surnaturel rencontre les grandes figures de la musique à travers un pianiste habité !

Un piano et un musicien. Mais combien de fantômes tout autour ? Qui sont-ils ? Est-ce Chopin, qui dit-on, retrouvait Georges Sand dans ce Château du Vexin ? Ou les musiciens qui pendant les années 70 et 80 sont venus enregistrer leurs créations dans cette atmosphère et ce lieu uniques, de David Bowie à Jacques Higelin, des Bee Gees à Claude Nougaro, sans oublier les Pink Floyd ? Grâce au talent de Sylvain Griotto – qui a lui-même grandi dans une maison hantée ! –, leur musique nous traverse. Nous devinons leur présence sur scène, animant un récital insolite, à la hauteur de la légende de ce studio.

Le vendredi 29 mars 2024 (20h30) à l’Espace Philippe Noiret, Les Clayes-sous-Bois et le mercredi 3 avril 2024 (14h30 et 20h30) à la Salle de la Tour, Voisins-le-Bretonneux.

En partenariat avec l’Espace Phille Noiret Les Clayes-sous-Bois et le Service Culturel de Voisins-le-Bretonneux.

Espace Philippe Noiret Pl. Charles de Gaulle, 78340 Les Clayes-sous-Bois Les Clayes-sous-Bois 78340 Yvelines Île-de-France

