Umlaut Small Band

10 et 17 novembre

Espace Philippe Noiret

Réservation auprès des lieux d'accueil

Une nouvelle exploration de l'oeuvre de la pianiste et compositrice Mary Lou Williams par l'ensemble Umlaut, dans un format sextet inédit où brillent les solistes !

Il faut bien deux programmes pour rendre hommage à Mary Lou Williams (1910-1981). Après avoir dirigé l'Umlaut Big Band et l'Umlaut Chamber Orchestra sur la scène du grand théâtre, Pierre-Antoine Badaroux poursuit avec cinq de ses complices son exploration de l'oeuvre de cette grande, mais méconnue, dame du jazz. Dans ce format où prime la proximité, ses arrangements originaux mettent en avant les brillants solistes du groupe, autant que la force des compositions de Mary Lou Williams. Le programme souligne la richesse de son parcours, injustement resté dans l'ombre, et éclaire sous un nouveau jour cinquante ans d'histoire du jazz.

En partenariat avec l'Espace Philippe Noiret – Les Clayes-sous-Bois et le Pôle Culture de la Ville de Maurepas

Espace Philippe Noiret
Pl. Charles de Gaulle, 78340 Les Clayes-sous-Bois
Les Clayes-sous-Bois
78340 Yvelines
Île-de-France

2023-11-10T20:30:00+01:00 – 2023-11-10T21:30:00+01:00

