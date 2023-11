Umlaut Small Band – Soutien DRAC IdF/renouvellement conventionnement 2021-2023 Espace Philippe Noire, Place Charles De Gaulle 78340 Les Clayes-Sous-Bois Les Clayes-sous-Bois, 10 novembre 2023, Les Clayes-sous-Bois.

Il faut bien deux programmes pour rendre hommage à Mary Lou Williams (1910-1981). Après avoir dirigé l’Umlaut Big Band et l’Umlaut Chamber Orchestra sur la scène du grand théâtre, Pierre-Antoine Badaroux poursuit avec cinq de ses complices son exploration de l’oeuvre de cette grande, mais méconnue, dame du jazz. Dans ce format où prime la proximité, ses arrangements originaux mettent en avant les brillants solistes du groupe, autant que la force des compositions de Mary Lou Williams. Le programme souligne la richesse de son parcours, injustement resté dans l’ombre, et éclaire sous un nouveau jour cinquante ans d’histoire du jazz.

En partenariat avec l’Espace Philippe Noiret – Les Clayes-sous-Bois et le Pôle Culture de la Ville de Maurepas

Avec Pierre-Antoine Badaroux saxophone, arrangements et direction musicale, Pauline Leblond trompette, Michaël Ballue trombone, Benjamin Dousteyssier saxophone baryton, Sébastien Beliah contrebasse, Antonin Gerbal batterie

Production Umlaut

2023-11-10T20:30:00+01:00

