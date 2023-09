LE PETIT FESTIVAL DE LORRY Espace Philippe de Vigneulles Lorry-lès-Metz, 6 octobre 2023, Lorry-lès-Metz.

Lorry-lès-Metz,Moselle

Le Petit Festival de Lorry vous accueille avec 10 films sur la musique. Vous pouvez réserver vos places pour le cinéma et les repas. Celle ci est obligatoire pour les repas de samedi et de dimanche et doit être assortie d’au moins une séance de cinéma. Elle ne l’est pas pour le Bar à soupes et desserts de vendredi mais conseillée. La liste des films et les horaires en bas de page et sur la page FB » le Petit Festival de Lorry ». Bon festival !. Tout public

Vendredi 2023-10-06 fin : 2023-10-08 . .

Espace Philippe de Vigneulles Rue des Écoles

Lorry-lès-Metz 57050 Moselle Grand Est



Le Petit Festival de Lorry welcomes you with 10 films about music. You can reserve your seats for the cinema and meals. Reservations are compulsory for Saturday and Sunday meals, and must be accompanied by at least one cinema screening. Reservations are not required for Friday’s Soup and Dessert Bar, but are recommended. See the list of films and times at the bottom of the page and on the FB page « le Petit Festival de Lorry ». Enjoy the festival!

Le Petit Festival de Lorry le da la bienvenida con 10 películas sobre música. Puede reservar sus asientos para el cine y las comidas. Las reservas son obligatorias para las comidas del sábado y el domingo y deben ir acompañadas de al menos una proyección de cine. La reserva no es obligatoria para el bar de sopas y postres del viernes, pero se recomienda. La lista de películas y horarios se encuentra al final de la página y en la página de FB « le Petit Festival de Lorry ». ¡Disfrute del festival!

Das Kleine Festival in Lorry empfängt Sie mit 10 Filmen über Musik. Sie können Ihre Plätze für das Kino und die Mahlzeiten reservieren. Für die Mahlzeiten am Samstag und Sonntag ist eine Reservierung erforderlich, und Sie müssen mindestens eine Filmvorführung besuchen. Für die Suppen- und Dessertbar am Freitag ist die Reservierung nicht erforderlich, wird aber empfohlen. Die Liste der Filme und die Öffnungszeiten finden Sie unten auf dieser Seite und auf der FB-Seite « Le Petit Festival de Lorry ». Viel Spaß beim Festival!

