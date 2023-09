Les 15 ans du Salon Impressions d’Arts Espace Phelippes Beaulieux Sautron, 29 septembre 2023, Sautron.

2023-09-29 du lundi au vendredi, de 14h30 à 18h30 – samedi et dimanche de 11h à 19h

Horaire : 14:30 18:30

Gratuit : oui du lundi au vendredi, de 14h30 à 18h30 – samedi et dimanche de 11h à 19h

Le salon Impressions d’Arts fête ses 15 ans et pour l’occasion convie les artistes les plus marquants des dernières années. Vous retrouverez des peintres, des sculpteurs qui vous auront peut-être déjà fait vibrer lors d’une précédente édition pour partager à nouveau leur art. Ce salon qui fait la part belle à l’Art sous toutes ses formes et toutes ses expressions accueille des artistes professionnels qui sauront vous surprendre. 20 exposants, répartis sur trois sites, vous attendent donc avec impatience pour partager avec vous leur art au cours d’un parcours riche en couleurs, en formes et en diversité. Anniversaire oblige, cette édition propose des animations inédites, des ateliers pour adultes, des performances artistiques mêlant peinture et musique… et quelques surprises dont certaines sortiront du cadre !

Espace Phelippes Beaulieux Sautron 44880

02 51 77 86 86 https://www.sautron.fr