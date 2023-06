Concert-rencontre avec le Quatuor Métamorphoses Espace phare Paris, 26 juin 2023, Paris.

Concert-rencontre avec le Quatuor Métamorphoses Lundi 26 juin, 14h00 Espace phare concert réservé aux séniors de l’espace Phare

Le Quatuor Métamorphoses a conçu un concert-rencontre sur mesure pour les séniors de l’Espace Phare.

Programme à venir

Espace phare 80 rue Castagnary 75015 Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Île-de-France https://www.lad.fr/unite/espace-phare ESPACE PHARE – Psychiatrie du sujet âgé

Situé dans le 15ème arrondissement de Paris, l’Espace Phare est un hôpital de jour doté d’une capacité de 27 places et non sectorisé, qui accueille les patients, à partir de 60 ans, présentant des troubles psychiques, en situation de rupture et de désadaptation sociale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-26T14:00:00+02:00 – 2023-06-26T15:30:00+02:00

2023-06-26T14:00:00+02:00 – 2023-06-26T15:30:00+02:00

©Erdős Dénes