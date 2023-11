Les Planètes Espace Périphérique Paris, 30 novembre 2023, Paris.

Les Planètes Jeudi 30 novembre, 17h00 Espace Périphérique Entrée libre sur inscription à amandine@akompani.fr

SORTIE DE RÉSIDENCE à l’Espace périphérique

Les Planètes du collectif La Ville en Feu, sont une réécriture du poème symphonique homonyme de Gustav Holst dansée, jouée et chantée a cappella en espace public.

À dix chorégraphes / metteureuses en scène / compositeurices, et interprètes / performeureuses, nous nous aventurons dans l’œuvre symphonique pour la donner à voir et à entendre dans des espaces non scéniques.

Dans cette symphonie, Gustav Holst consacre à chaque planète du système solaire un tableau musical déployant ses propres couleurs, énergies et thématiques. Nous conservons ici l’ordre des planètes proposé par Holst comme fil rouge de notre partition vocale.

Nous choisissons néanmoins de rajouter, à ces sept planètes, la Terre, avec laquelle nous ouvrons le spectacle. Absente de la partition d’origine, nous l’incarnons ici par le chant Hymn of the Travellers composé également par Holst.

Nous proposons enfin de déplacer cette symphonie en la performant a cappella dans des espaces non scéniques, de nuit, en relation intime avec le public et l’environnement dans lesquels nous nous trouvons, chargé·e·s d’imaginaires cosmiques et interstellaires.

On pourrait imaginer le spectacle comme un parcours d’explorateurices à suivre au son de la partition musicale. Nous partons ensemble de la Terre pour une traversée du système solaire – et de la symphonie de Holst – de Mars à Neptune.

Espace Périphérique 2 rue de la clôture, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « amandine@akompani.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T17:00:00+01:00 – 2023-11-30T18:00:00+01:00

2023-11-30T17:00:00+01:00 – 2023-11-30T18:00:00+01:00

Julie Folly