Voyage au cœur des contes et légendes cccitans : un univers fascinant à découvrir avec LaTalvera Espace Perbosc – Pôle Mémoire Montauban, 17 septembre 2023, Montauban.

Contes et légendes occitans : plongez dans un patrimoine ancien, riche d’aventures rocambolesques !

La tradition orale des contes et légendes est commune à de nombreux pays, mais possède également des particularités propres à chaque région. La Talvera vous invite à découvrir cet héritage ancestral, toujours vivant et regorgeant d’aventures captivantes !

Espace Perbosc – Pôle Mémoire 2 boulevard Edouard Herriot, 82000 Montauban Montauban 82000 Lalande Tarn-et-Garonne Occitanie Le pôle mémoire, nouvel équipement de la ville de Montauban, regroupe trois services essentiels en un seul lieu : la mémo patrimoine, les archives municipales et le musée de la Résistance et du Combattant.

Sa mission principale est de collecter, enrichir et conserver le patrimoine écrit, graphique et historique qui constitue la mémoire de Montauban et du Tarn-et-Garonne. De plus, il vise à rendre ce précieux patrimoine accessible à tous à travers des expositions, des conférences, des visites, des ateliers et la consultation de documents originaux. En bus ligne A : arrêt Fobio. Ligne G : arrêt Bourdelle. En voiture rocade sortie 62, sortie « les Chaumes », avenue Marcel Unal, avenue du père Léonid Chroll.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

©La Talvera / C. Ricard