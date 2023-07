Découvrez cette médiation express : échangez avec nos experts dans un lieu chargé d’histoire Espace Perbosc – Pôle Mémoire Montauban, 16 septembre 2023, Montauban.

Découvrez cette médiation express : échangez avec nos experts dans un lieu chargé d’histoire 16 et 17 septembre Espace Perbosc – Pôle Mémoire Gratuit. Entrée libre. Pour plus de renseignements, veuillez envoyer un courriel à l’adresse suivante : polepatrimoineculturel@ville-montauban.fr ou contacter par téléphone au numéro : 05 63 66 03 11.

Vous avez repéré un objet qui vous intrigue ? Vous vous posez des questions sur les dessins exposés ou sur la carte de Montauban avec ses drapeaux variés ? Vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires sur nos collections ? Alors n’hésitez pas, venez nous aborder et échangeons dans une atmosphère conviviale.

Espace Perbosc – Pôle Mémoire 2 boulevard Edouard Herriot, 82000 Montauban Montauban 82000 Lalande Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 66 03 11 [{« link »: « mailto:polepatrimoineculturel@ville-montauban.fr »}] Le pôle mémoire, nouvel équipement de la ville de Montauban, regroupe trois services essentiels en un seul lieu : la mémo patrimoine, les archives municipales et le musée de la Résistance et du Combattant.

Sa mission principale est de collecter, enrichir et conserver le patrimoine écrit, graphique et historique qui constitue la mémoire de Montauban et du Tarn-et-Garonne. De plus, il vise à rendre ce précieux patrimoine accessible à tous à travers des expositions, des conférences, des visites, des ateliers et la consultation de documents originaux. En bus ligne A : arrêt Fobio. Ligne G : arrêt Bourdelle. En voiture rocade sortie 62, sortie « les Chaumes », avenue Marcel Unal, avenue du père Léonid Chroll.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Musée de la Résistance et du Combattant