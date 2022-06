Espace Peinture Gabriel et Véronique Chabrat Sous-Parsat Sous-Parsat Catégories d’évènement: 23150

Exposition d'art contemporain dans l'atelier de Gabriel Chabrat, l'artiste ayant créé les fresques de l'église de Sous-Parsat et de sa fille, Véronique Chabrat. L'imaginaire sollicité laisse émerger d'autres interprétations. Le bourg. Tous les week-end du 15 juin au 31 juillet et tous les jours du 1 août au 28 août. Sur rendez-vous toute l'année. Entrée libre.

