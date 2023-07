Spectacle de jonglerie – 45° sans eau Espace pêche et nature Pontarion, 30 juillet 2023, Pontarion.

Pontarion,Creuse

Cie KL

Un spectacle de rue qui raconte l’histoire du nucléaire en 45 min avec une jonglerie atypique, un humour grinçant et une habile répartie… Approchez, approchez, ça va exploser ! Ecrit pour s’adapter aux réactions et aux événements prévisibles et imprévisibles de la rue, 45° sans eau est un savant mélange entre conférence gesticulée, théâtre de rue et performances circassiennes.

Participation libre. Tout public..

2023-07-30 fin : 2023-07-30 18:30:00. .

Espace pêche et nature

Pontarion 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine



A street show that tells the story of nuclear power in 45 minutes, with atypical juggling, wry humor and clever repartee… Come on, come on, it’s going to explode! Written to adapt to predictable and unpredictable street reactions and events, 45° sans eau is a clever blend of gesticulated lecture, street theater and circus performance.

Free admission. All audiences.

Un espectáculo de calle que cuenta la historia de la energía nuclear en 45 minutos, con malabares atípicos, humor irónico e ingeniosas réplicas… Vamos, vamos, ¡va a explotar! Escrito para adaptarse a las reacciones y acontecimientos previsibles e imprevisibles de la calle, 45° sans eau es una inteligente mezcla de conferencia gestual, teatro callejero y espectáculo circense.

Entrada gratuita. Todos los públicos.

Ein Straßentheaterstück, das die Geschichte der Atomkraft in 45 min mit einer atypischen Jonglage, grimmigem Humor und geschickter Schlagfertigkeit erzählt… Kommen Sie näher, kommen Sie näher, es wird explodieren! Geschrieben, um sich den Reaktionen und den vorhersehbaren und unvorhersehbaren Ereignissen auf der Straße anzupassen, ist 45° ohne Wasser eine gekonnte Mischung aus gestikulierter Konferenz, Straßentheater und zirzensischen Leistungen.

Teilnahme an der Veranstaltung frei. Für alle Zuschauer.

