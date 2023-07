Concert spectacle – Le Bal des Casse-cailloux Espace pêche et nature Pontarion, 19 juillet 2023, Pontarion.

Pontarion,Creuse

Les Arts Dit – Le Chat Perplexe

Entre chansons et tranches de vie, une plongée dans l’épopée des tailleurs de pierre italiens qui ont fui le fascisme dès les années 1920 et sont venus « cogner le granit ». Et s’il y a bien une chose dont tout le monde se souvient, c’est que ces Italiens épris de liberté sont arrivés avec leurs instruments de musique, et que dans tous les villages, entre deux chantiers, on s’est mis à danser…

Participation libre. Tout public..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 22:30:00. .

Espace pêche et nature

Pontarion 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Les Arts Dit – The Perplexed Cat

Between song and slice-of-life, a plunge into the epic story of the Italian stonemasons who fled Fascism in the 1920s and came to « hit the granite ». And if there’s one thing everyone remembers, it’s that these freedom-loving Italians arrived with their musical instruments, and in all the villages, between two worksites, people started dancing…

Free admission. All audiences.

Les Arts Dit – Le Chat Perplexe

Entre canciones y slice of life, una inmersión en la épica historia de los canteros italianos que huyeron del fascismo en los años 20 y vinieron a « golpear el granito ». Y si hay algo que todo el mundo recuerda, es que estos italianos amantes de la libertad llegaron con sus instrumentos musicales, y que en todos los pueblos, entre dos obras, la gente se puso a bailar…

Entrada gratuita. Para todos los públicos.

Les Arts Dit – Die verwirrte Katze

Zwischen Liedern und Lebensabschnitten taucht man ein in das Epos der italienischen Steinmetze, die ab den 1920er Jahren vor dem Faschismus flohen und kamen, um « den Granit zu klopfen ». Und wenn sich alle an eines erinnern, dann daran, dass diese freiheitsliebenden Italiener mit ihren Musikinstrumenten ankamen und dass man in allen Dörfern zwischen zwei Baustellen zu tanzen begann…

Teilnahme an der Veranstaltung frei. Für alle Altersgruppen.

