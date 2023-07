Festival Land Art – Conte et promenade Espace pêche et nature Pontarion Catégories d’Évènement: Creuse

PONTARION Festival Land Art – Conte et promenade Espace pêche et nature Pontarion, 16 juillet 2023, Pontarion. Pontarion,Creuse Venez suivre Laura Haie, Artiste plasticienne du « Nid », le temps d’une promenade contée. Tout public..

Espace pêche et nature

Pontarion 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Come and follow Laura Haie, « Le Nid » visual artist, on a storytelling walk. All ages. Acompañe a Laura Haie, artista visual de « Le Nid », en un paseo narrativo. Para todas las edades. Folgen Sie Laura Haie, der bildenden Künstlerin von « Le Nid », auf einem erzählten Spaziergang. Für alle Altersgruppen. Mise à jour le 2023-06-28 par OT Creuse Sud Ouest Détails Catégories d’Évènement: Creuse, PONTARION Autres Lieu Espace pêche et nature Adresse Espace pêche et nature Ville Pontarion Departement Creuse Lieu Ville Espace pêche et nature Pontarion

