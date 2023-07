Festival Land Art – Performance « Lâcher de la roue infernale » Espace pêche et nature Pontarion, 16 juillet 2023, Pontarion.

Pontarion,Creuse

La roue infernale est prête à déferler la pente. En lâchant sa roue, l’artiste Joshua Rattray fait trace dans la pente à l’image du passage de la tornade qui a marqué le territoire..

2023-07-16 fin : 2023-07-16 . .

Espace pêche et nature

Pontarion 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The infernal wheel is ready to break the slope. By releasing his wheel, artist Joshua Rattray makes a trace in the slope in the image of the tornado that marked the territory.

La rueda infernal está lista para romper la pendiente. Al soltar su rueda, el artista Joshua Rattray hace una marca en la ladera a imagen del tornado que azotó la zona.

Das Höllenrad ist bereit, den Hang hinabzustürzen. Wenn der Künstler Joshua Rattray sein Rad loslässt, zieht er eine Spur in den Hang, wie der Tornado, der die Gegend geprägt hat.

