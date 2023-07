L’Art sur l’Aunette Espace paysager, rue du Moulin Saint-Rieul Senlis, 3 septembre 2023, Senlis.

L’Art sur l’Aunette Dimanche 3 septembre, 09h00 Espace paysager, rue du Moulin Saint-Rieul Entrée libre

Pour la première fois, le quartier de Villevert accueillera, en septembre prochain, un concours artistique : « L’Art sur l’Aunette ».

Peintres ou dessinateurs, amateurs ou initiés seront invités à poser leurs chevalets sur les berges de la rivière, afin de laisser s’exprimer leur créativité. Un concours… imaginé par les membres du Conseil de quartier et accompagné par la Ville. De l’art pour mettre à l’honneur le patrimoine naturel, paysager et vivant de ce lieu bucolique…

Le concours est gratuit et ouvert à tous, habitants de Senlis ou non. Pour vous inscrire, complétez le bulletin ci-dessous, et déposez-le en mairie sous enveloppe en précisant : “ Concours l’Art sur l’Aunette 2023 ”. Vous pouvez aussi vous inscrire via un formulaire en ligne sur : www.ville-senlis.fr/asa

Le règlement complet du concours est également téléchargeable et consultable sur : www.ville-senlis.fr/asa

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-03T09:00:00+02:00 – 2023-09-03T16:00:00+02:00

Peinture dessin

