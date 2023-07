Parcours découverte commenté d’un site pittoresque Espace paysagé ornementé La Rochelle Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

La Rochelle Parcours découverte commenté d’un site pittoresque Espace paysagé ornementé La Rochelle, 16 septembre 2023, La Rochelle. Parcours découverte commenté d’un site pittoresque Samedi 16 septembre, 09h00 Espace paysagé ornementé Gratuit. Sur inscription (date limite : le 14 septembre). Groupe de 10 personnes. Découvrez un patrimoine immatériel et une mémoire collective de quartier : un site pittoresque aménagé coconstruit (habitants bâtisseurs, artistes en résidence, militants du « droit à la ville »).

Le parcours découverte commenté se déroule dans l’espace public site pittoresque d’art ornemental urbain contemporain. Espace paysagé ornementé 1 rue Ledru Rollin, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Villeneuve Les Salines Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « asso.odace@laposte.net »}] Parking Maison de la Santé. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:30:00+02:00

