Visite commentée gratuite Espace Paul Rebeyrolle, 13 mai 2023, Eymoutiers. Visite commentée gratuite Samedi 13 mai, 19h00 Espace Paul Rebeyrolle – Entrée gratuite à partir de 17h et jusqu’à 20h – Projection du film Rebeyrolle ou le journal d’un peintre

(réalisé par Gérard Rondeau en 2000 – durée 80 min.) – 19h Visite commentée gratuite

Découverte de la collection permanente Espace Paul Rebeyrolle Route de Nedde, 87120 Eymoutiers, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine, France Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine http://www.espace-rebeyrolle.com Paul Rebeyrolle (1926-2005) est né à Eymoutiers. Il s’est imposé comme l’un des peintres majeurs du XXe siècle. Son œuvre puissante parfois violente est un appel à la liberté, une révolte contre l’injustice, l’intolérance, l’asservissement de l’homme et de la nature, un véritable témoignage de notre temps. © Espace Paul Rebeyrolle Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

