[F] par Sarah Vaumourin Espace Paul Guimard Saint-Mars-la-Jaille, 22 mars 2024, Saint-Mars-la-Jaille.

[F] par Sarah Vaumourin Vendredi 22 mars 2024, 20h30 Espace Paul Guimard 5€ tarif réduit / 12€ tarif plein

Découvrez la première création de Sarah VAUMOURIN dans ce spectacle captivant. Inspirée par une observation de notre société, elle met en lumière ses fractures dans différents domaines (écologie, famille, économie, culture). Dans ce moment unique qu’elle nous offre, intitulé [F] pour Fragment, nous sommes invités à réfléchir sur la diversité des vies humaines, nos relations avec les autres et nous-mêmes.

À travers ce solo émouvant, [F] nous offre une perspective positive sur ces morcellements en les présentant comme des signes de diversité et de richesse. Vous serez transportés par cette œuvre abstraite aux formes épurées, où les différentes expressions artistiques se croisent et se fondent dans un ensemble harmonieux, empreint de sensibilité.

Venez vivre cette expérience artistique unique et laissez-vous toucher par [F] – un spectacle qui parle à tous les cœurs.

Espace Paul Guimard Boulevard Jules Ferry, Saint-Mars-la-Jaille 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE Saint-Mars-la-Jaille 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-22T20:30:00+01:00 – 2024-03-22T21:10:00+01:00

danse musique

Ernest Sarino Mandap