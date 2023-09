SASSY SWINGERS Espace Paul Guimard Saint-Mars-la-Jaille, 17 février 2024, Saint-Mars-la-Jaille.

SASSY SWINGERS Samedi 17 février 2024, 20h30 Espace Paul Guimard 5€ tarif réduit / 12€ tarif plein

Le sextet nantais Sassy Swingers pioche dans l’héritage des brass bands de la Nouvelle Orléans et propose des compositions irrésistibles, présentée lors d’un show vintage et chorégraphié qui nous plongent dans l’ambiance festive des années 30.

Brassée de cuivres, voix en or et énergie à revendre…la perspective d’un beau moment d’allégresse ! Ça swingue, ça chaloupe, on y voit une pin-up « sassy » à la voix enjouée et des instruments insolites, le tout dans un style délicieusement rétro. Irrésistible et contagieux !

Espace Paul Guimard Boulevard Jules Ferry, Saint-Mars-la-Jaille 44540 VALLONS-DE-L'ERDRE Saint-Mars-la-Jaille 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-17T20:30:00+01:00 – 2024-02-17T21:50:00+01:00

musique swing

Mathieu Ezan