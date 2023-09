Ballade avec les sonneurs ! Espace Paul Guimard Saint-Mars-la-Jaille, 19 novembre 2023, Saint-Mars-la-Jaille.

Ballade avec les sonneurs ! Dimanche 19 novembre, 14h30 Espace Paul Guimard 10€ / gratuit pour les moins de 12 ans

L’association Saint Mars Culture et animation vous invite à partager un après-midi festif et convivial avec l’ensemble des bagadoù de Loire-Atlantique : SAINT-NAZAIRE, NANTES, LE POULIGUEN, ORVAULT et LA TURBALLE. Un temps fort autour de la musique traditionnelle bretonne qui rassemble près de 150 musiciens passionnés.

En première partie, vous découvrez le groupe des Veuzous de la Presqu’île, le Bagad Orvez d’ORVAULT, les Sonneurs de LA TURBALLE ainsi que le bagad de la Presqu’île et de nombreux invités surprise.

En seconde partie le Bagad Naoned suivi par le Bagad Sant Nazer accompagné de son bagadig vous présente en avant-première un extrait de sa nouvelle création.

Tous les musiciens se réunissent pour un dernier air en commun suivi de l’ensemble des batteurs et percussionnistes.

Espace Paul Guimard Boulevard Jules Ferry, Saint-Mars-la-Jaille 44540

2023-11-19T14:30:00+01:00 – 2023-11-19T18:30:00+01:00

