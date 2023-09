Les Fo’Plafonds – Happy culture ! Espace Paul Guimard Saint-Mars-la-Jaille, 7 octobre 2023, Saint-Mars-la-Jaille.

Des bidons, des bouteilles, des tuyaux, des casseroles, des vélos… Vous n’êtes pas dans une recyclerie mais bien devant la scène des Fo’Plafonds !

Leur crédo ? détourner des objets pour en faire des instruments capables de produire un son mélodique et de composer avec celui-ci.

Férus de bricolage et à la recherche de sons insolites, ces huit musiciens passionnés ne manquent pas d’idées ! Pour preuves les instruments qui, désormais, les accompagnent sur scène : le klaxophone, le tuborgue, le pochetrophone, le caddyorgue, le tourniquet, le trombophone et la flûte de pintes. Des instruments issus de la récupération, faits de bric et de broc, qui illustrent parfaitement leur musique.

Révélés avec une réinterprétation de la bande originale de Pulp fiction, les Fo’Plafonds ont acquis une notoriété qui leur vaut d’être invités un peu partout, même à l’étranger et d’être sollicités par des émissions comme Incroyable talent !

Avec un répertoire populaire (tubes des années 90, samba, rock) et dans une cadence effrénée, les Fo’plafonds nous offrent un spectacle unique et décapant où se mêlent humour, virtuosité et ingéniosité !

Ce spectacle est proposé par les élus du CMJ.

Vin d’honneur offert par l’association Saint Mars culture et animation !

