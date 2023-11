COMEDIE MUSICALE : DANCE WITH…FAME Espace Paul Descazeaux Castelsarrasin Catégorie d’Évènement: Castelsarrasin COMEDIE MUSICALE : DANCE WITH…FAME Espace Paul Descazeaux Castelsarrasin, 28 avril 2024, Castelsarrasin. COMEDIE MUSICALE : DANCE WITH…FAME Dimanche 28 avril 2024, 16h00 Espace Paul Descazeaux COMEDIE MUSICALE : DANCE WITH…FAME Espace Paul Descazeaux 10, rue Paul Descazeaux , 82100 Castelsarrasin Castelsarrasin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-28T16:00:00+02:00 – 2024-04-28T18:00:00+02:00

2024-04-28T16:00:00+02:00 – 2024-04-28T18:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Castelsarrasin Autres Lieu Espace Paul Descazeaux Adresse 10, rue Paul Descazeaux , 82100 Castelsarrasin Ville Castelsarrasin Lieu Ville Espace Paul Descazeaux Castelsarrasin latitude longitude 44.039732;1.106434

Espace Paul Descazeaux Castelsarrasin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castelsarrasin/