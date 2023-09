Cet évènement est passé Commémoration du 50e anniversaire de la disparition du violoncelliste mondialement célèbre : Pablo Casals Espace Pau Casals Prades Catégories d’Évènement: Prades

Pyrénées-Orientales Commémoration du 50e anniversaire de la disparition du violoncelliste mondialement célèbre : Pablo Casals Espace Pau Casals Prades, 16 septembre 2023, Prades. Commémoration du 50e anniversaire de la disparition du violoncelliste mondialement célèbre : Pablo Casals Samedi 16 septembre, 09h30 Espace Pau Casals Gratuit. Entrée libre. Afin de commémorer le 50e anniversaire de la disparition de Pablo Casals, l’espace qui lui est dédié vous propose une visite libre de celui-ci ainsi qu’une projection continue de films biographiques sur la vie du maître à Prades et sur les débuts du festival de Prades en 1950. Espace Pau Casals 33 rue de l’hospice, 66500 Prades Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 96 52 37. https://www.prades.com/articles-3/20-26-espace-casals/ Pablo Casals – que nous appellerons Pau Casals en choisissant de lui donner son prénom catalan – est étroitement lié à la ville de Prades, qu’il a choisie comme terre d’exil après la victoire du franquisme, et où il a créé le célèbre Festival qui continue de porter son nom. Pau Casals est né à El Vendrell en Catalogne en 1876, et il est mort en 1973 à San Juan, capitale de Porto Rico. Pau Casals est sans aucun doute l’un des meilleurs violoncellistes de tous les temps : « Le Prince du violoncelle », un superbe chef d’orchestre et un excellent compositeur. En 1982, la ville de Prades décide de créer un Musée au sein de l’Office du Tourisme ; il occupe aujourd’hui une nouvelle salle spécialement aménagée au premier étage de la médiathèque Pompeu Fabra. Des documents précieux y figurent : enregistrements du maître de 1925 à 1960, lettres authentiques, partitions orchestrales originales du Pessebre, bandes sonores d’interviews, films, peintures et sculptures, œuvres des Pradéens. Modeste encore, cet espace permet de découvrir la triple personnalité de Casals : interprète inégalé de Bach, Beethoven et Brahms, pédagogue reconnu dans le monde entier et humaniste épris de paix. Accès Personne à mobilité réduite. Ascenseur. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00 ©Service patrimoine de la mairie de Prades Détails Catégories d’Évènement: Prades, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Espace Pau Casals Adresse 33 rue de l'hospice, 66500 Prades Ville Prades Departement Pyrénées-Orientales Lieu Ville Espace Pau Casals Prades latitude longitude 42.618194;2.42577

Espace Pau Casals Prades Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/prades/