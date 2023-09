Rallye « Les petits explorateurs de Fréjus » Espace Patrimoine (Tour Moderne) Fréjus, 15 septembre 2023, Fréjus.

Rallye « Les petits explorateurs de Fréjus » Vendredi 15 septembre, 09h00, 14h00 Espace Patrimoine (Tour Moderne) Renseignements au 06 37 67 73 73

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la direction Archéologie et Patrimoine propose un Rallye Patrimoine en centre historique de Fréjus. Les élèves découvriront leur patrimoine culturel à travers un rallye en centre historique, tout en s’éveillant à l’importance de sa protection « durable » et de sa valorisation.

Ce Rallye est à destination des classes de CM2 des écoles de Fréjus.

L’organisation est la suivante :

– des départs le matin et l’après-midi Place Clemenceau

– une durée de 2h (à préciser, dans le respect des horaires scolaires)

– la classe sera répartie en 3 groupes d’enfants avec accompagnateurs (les enseignants et les parents auront un groupe à leur charge)

– l’ensemble du parcours se passe en centre historique : points d’étapes aux musées, porte des Gaules, remparts…

– matériel remis : un carnet de bord et une carte d’orientation par élève

– matériel à prévoir : un crayon/stylo, casquette, bouteille d’eau

En ce qui concerne les apports pédagogiques, ils sont les suivants :

AVANT : en amont, la carte d’orientation sera envoyée aux classes-participantes afin de lire un plan, s’orienter dans l’espace, repérer des monuments significatifs. Nous vous conseillons aussi de revoir la frise chronologique ainsi que le vocabulaire se rattachant au patrimoine et à l’archéologie.

PENDANT : Durant le rallye, les élèves deviennent de véritables explorateurs des temps modernes.

APRES : Grâce au carnet de bord, l’enseignant pourra faire un réinvestissement en classe du contenu et réaliser une activité autour de « Fréjus et la machine à remonter le temps » (disponible à la dernière page du carnet).

Renseignements au 06 37 67 73 73

Espace Patrimoine (Tour Moderne) place Clemenceau 83600 Fréjus Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494538247 http://www.ville-frejus.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 37 67 73 73 »}] L’Espace Patrimoine (Fréjus Ville d’Art et d’Histoire) inauguré en 2016 est un lieu ressource sur l’actualité autour de l’archéologie et du patrimoine de Fréjus. Des expositions temporaires, accompagnées de contenus multimedias y sont présentées. Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T11:00:00+02:00

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:00:00+02:00

(c) Ville de Fréjus