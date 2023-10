Atelier de photomontage – Archicomposite Espace Patrimoine Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Atelier de photomontage – Archicomposite Espace Patrimoine Toulouse, 25 octobre 2023, Toulouse. Atelier de photomontage – Archicomposite 25 et 26 octobre Espace Patrimoine Gratuit, sur inscription Choisis parmi différents éléments photographiques plusieurs registres d’images, et combine-les de façon à obtenir un résultat en écho à l’architecture composite de la cathédrale. Une occasion d’imaginer des bâtiments singuliers et poétiques. Public : de 10 à 17 ans

Organisé par l’Espace Patrimoine et animé par Emmanuelle Viguié, graphiste – illustratrice. Sur réservation. Espace Patrimoine 8 place de la Daurade Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 23 12 [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/archicomposite »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T14:00:00+02:00 – 2023-10-25T16:30:00+02:00

2023-10-26T14:00:00+02:00 – 2023-10-26T16:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Espace Patrimoine Adresse 8 place de la Daurade Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Age min 10 Age max 17 Lieu Ville Espace Patrimoine Toulouse latitude longitude 43.601737;1.439671

