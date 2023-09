Atelier KAPLA en famille : « Et au milieu coule le canal » Espace Patrimoine Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Atelier KAPLA en famille : « Et au milieu coule le canal » Espace Patrimoine Toulouse, 14 octobre 2023, Toulouse. Atelier KAPLA en famille : « Et au milieu coule le canal » 14 et 15 octobre Espace Patrimoine Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité. Venez construire le Grand Parc Canal de vos rêves ! Vous découvrirez la magie des KAPLA pour imaginer un grand parc capable de répondre aux enjeux actuels : écologie, climat, trasnformation des usages et vivre ensemble. Organisé par l’Espace Patrimoine en partenariat avec le centre KAPLA Toulouse. Espace Patrimoine 8 place de la Daurade, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 23 12 http://patrimoine.toulouse.fr/ http://www.facebook.com/VAH.Toulouse Partez à la découverte du patrimoine toulousain grâce à l’Espace Patrimoine ! Au programme chaque semestre : expositions permanentes et temporaires, événements, visites et ateliers pour tous les âges. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:30:00+02:00

©Espace Patrimoine Toulouse

