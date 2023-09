Un autre regard sur la ville verte des institutions Espace Patrimoine Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Un autre regard sur la ville verte des institutions Espace Patrimoine Toulouse, 1 octobre 2023, Toulouse. Un autre regard sur la ville verte des institutions Dimanche 1 octobre, 14h30, 16h30 Espace Patrimoine Gratuit. Entrée libre. Entrez dans la danse des comédiens, circassiens, danseurs, musiciens pour poser un nouveau regard sur le centre ancien. Affutez votre regard entre édifices religieux, universités et jardins.

Organisé par l’Espace Patrimoine en partenariat avec le collectif Culture en Mouvements. Espace Patrimoine 8 place de la Daurade, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 23 12 http://patrimoine.toulouse.fr/ http://www.facebook.com/VAH.Toulouse Partez à la découverte du patrimoine toulousain grâce à l’Espace Patrimoine ! Au programme chaque semestre : expositions permanentes et temporaires, événements, visites et ateliers pour tous les âges. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

