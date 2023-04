Un autre regard sur la rive droite et gauche Espace Patrimoine Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Un autre regard sur la rive droite et gauche Espace Patrimoine, 4 juin 2023, Toulouse. Un autre regard sur la rive droite et gauche Dimanche 4 juin, 14h30, 16h30 Espace Patrimoine Réservations obligatoires Entrez dans la dance des comédiens, circassiens, danseurs, musiciens pour poser un nouveau regard sur le centre ancien. Entre rive droite et rive gauche, la Garonne apparait majestueuse et le jardin Raymond VI comme un havre de paix. La Daurade en écho à la Grave tout en poésie ! Espace Patrimoine 8, place de la Daurade, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Toulouse Centre Haute-Garonne Occitanie 0536252312 https://www.toulouse.fr/uk/web/patrimoine/-/espace-patrimoine-toulouse-daurade https://www.facebook.com/VAH.Toulouse [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/balade-artistique »}] L’Espace Patrimoine retrace l’histoire de la ville et des monuments de Toulouse. Destinée aux curieux de tous les âges, l’Espace Patrimoine programme chaque semestre des visites, des activités et des événements qui vous inciteront à déambuler dans la ville. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

