Exposition: Cuisine quercynoise du Moyen-Age à nos jours Espace Patrimoine, 17 juillet 2023, Puy-l'Évêque.

Puy-l’Évêque,Lot

L’Espace Patrimoine de de Puy-l’Evêque organise une exposition sur la cuisine quercynoise. Cette exposition reviendra sur l’histoire, les arts de la table et vous présentera des ustensiles.

Vendredi 2023-07-17 à 15:00:00 ; fin : 2023-09-02 18:00:00. EUR.

Espace Patrimoine

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie



The Espace Patrimoine of Puy-l’Evêque organizes an exhibition on the Quercy cuisine. This exhibition will review the history, the arts of the table and will present you with utensils

El Espace Patrimoine de Puy-l’Evêque organiza una exposición sobre la cocina del Quercy. Esta exposición repasará la historia, las artes de la mesa y le presentará utensilios

Der Espace Patrimoine de Puy-l’Evêque organisiert eine Ausstellung über die Küche von Quercyn. Diese Ausstellung wird auf die Geschichte und die Tischkultur eingehen und Ihnen Utensilien vorstellen

