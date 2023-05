Découvrez l’héritage architectural caché des maisons anciennes adossées au rocher ! Espace patrimoine Puy-l'Évêque Catégories d’Évènement: Lot

Puy-l'Évêque Découvrez l’héritage architectural caché des maisons anciennes adossées au rocher ! Espace patrimoine, 16 septembre 2023, Puy-l'Évêque. Découvrez l’héritage architectural caché des maisons anciennes adossées au rocher ! 16 et 17 septembre Espace patrimoine Gratuit. Sur réservation. Les vieilles maisons de Puy-l’Évêque sont souvent adossées au rocher, bâties sous le fort le long des rues épousant le relief naturel de l’éperon rocheux.

Toutes sont des propriétés privées non visitables.

Exceptionnellement un propriétaire nous ouvre les portes de l’une des plus anciennes maisons située au cœur de la vieille ville.

Cette maison de maître du XVIe siècle au riche passé historique vous dévoilera les secrets de son architecture. Espace patrimoine 12 grand Rue, 46700 Puy-l'Évêque 06 63 41 42 40 http://www.puylevequepatrimoine.com

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

