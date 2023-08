Atelier pour enfants « Nature et architecture » Espace patrimoine Chalon-sur-Saône, 17 septembre 2023, Chalon-sur-Saône.

Atelier pour enfants « Nature et architecture » Dimanche 17 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Espace patrimoine Sur inscription auprès de l’Espace patrimoine du mardi 5 septembre à 10h au vendredi 15 septembre à 12h45.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Espace patrimoine organise un atelier « Nature et architecture » pour les enfants à partir de 6 ans.

Les plantes avec leurs feuilles, leurs fleurs et leurs fruits, ont largement inspiré des décors d’architecture et ornent des façades de maisons. Nous partirons à la recherche des détails d’une décoration florale cachée dans la ville et moulée dans le métal avant de réaliser notre propre carnet archi-botanique.

Espace patrimoine Hôtel Colmont Fusselet, 24 quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 93 15 98 http://www.chalon.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 93 15 98 »}] Bienvenue à l’Espace patrimoine de Chalon-sur-Saône. Ce lieu n’est ni un musée, ni un service d’archives mais un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de la cité. Idéal pour comprendre ou redécouvrir l’évolution de la forme urbaine à Chalon. C’est l’un des outils mis en œuvre par le service d’animation du patrimoine de la ville pour faire connaître la cité, comme les visites guidées pour adultes ou les ateliers du patrimoine à destination du jeune public. Il atteste de l’appartenance de notre ville au réseau national des Villes et Pays d’Art et d’Histoire. Classement partiel aux Monuments Historiques de l’hôtel Colmont Fusselet : le puits, le portail, la clôture, la toiture et la grille. Situé à proximité du musée Niépce et de l’office du tourisme, en bord de Saône.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T14:45:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:45:00+02:00

© Émilie Gallay-Wawrzyniak, Ville de Chalon-sur-Saône