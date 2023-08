Circuit « Ça chauffe pour le vivant ! » Espace patrimoine Chalon-sur-Saône, 16 septembre 2023, Chalon-sur-Saône.

Circuit « Ça chauffe pour le vivant ! » 16 et 17 septembre Espace patrimoine Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la direction du Développement durable du Grand Chalon vous propose de suivre la piste urbaine d’Happy, la petite abeille, reine de l’adaptation climatique.

Ce circuit est accessible aux enfants partir de 6 ans (durée : 1h30 à 2h).

Espace patrimoine Hôtel Colmont Fusselet, 24 quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 93 15 98 http://www.chalon.fr Bienvenue à l’Espace patrimoine de Chalon-sur-Saône. Ce lieu n’est ni un musée, ni un service d’archives mais un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de la cité. Idéal pour comprendre ou redécouvrir l’évolution de la forme urbaine à Chalon. C’est l’un des outils mis en œuvre par le service d’animation du patrimoine de la ville pour faire connaître la cité, comme les visites guidées pour adultes ou les ateliers du patrimoine à destination du jeune public. Il atteste de l’appartenance de notre ville au réseau national des Villes et Pays d’Art et d’Histoire. Classement partiel aux Monuments Historiques de l’hôtel Colmont Fusselet : le puits, le portail, la clôture, la toiture et la grille. Situé à proximité du musée Niépce et de l’office du tourisme, en bord de Saône.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Le Grand Chalon