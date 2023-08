Parcours avec le livret « Raconte-moi l’eau à Chalon ! » Espace patrimoine Chalon-sur-Saône, 16 septembre 2023, Chalon-sur-Saône.

Parcours avec le livret « Raconte-moi l’eau à Chalon ! » 16 et 17 septembre Espace patrimoine Livret disponible à l’Espace patrimoine, 24 quai des Messageries.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez en famille l’eau à Chalon-sur-Saône en suivant un parcours qui chemine de la place de Beaune à l’île Saint-Laurent, en passant par la rue Boichot et les quais. Munis du livret « Raconte-moi l’eau à Chalon ! » vous pourrez vous intéresser à l’approvisionnement en eau, aux caprices de la Saône, au pont des Chavannes, pour finir le long de la Saône et observer la végétation des rives. Le livret contient des activités adaptées aux enfants de 8 à 12 ans, munissez-vous d’un crayon !

Espace patrimoine Hôtel Colmont Fusselet, 24 quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 93 15 98 http://www.chalon.fr Bienvenue à l’Espace patrimoine de Chalon-sur-Saône. Ce lieu n’est ni un musée, ni un service d’archives mais un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine de la cité. Idéal pour comprendre ou redécouvrir l’évolution de la forme urbaine à Chalon. C’est l’un des outils mis en œuvre par le service d’animation du patrimoine de la ville pour faire connaître la cité, comme les visites guidées pour adultes ou les ateliers du patrimoine à destination du jeune public. Il atteste de l’appartenance de notre ville au réseau national des Villes et Pays d’Art et d’Histoire. Classement partiel aux Monuments Historiques de l’hôtel Colmont Fusselet : le puits, le portail, la clôture, la toiture et la grille. Situé à proximité du musée Niépce et de l’office du tourisme, en bord de Saône.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

© Archives municipales de Chalon-sur-Saône