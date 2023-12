Projection-débat ON SE LA RACONTE, documentaire de 60 mn présenté à PARIS 75020 Espace Paris Jeunes Davout Paris, 8 décembre 2023 18:00, Paris.

Sur les places publiques de Nanterre, Paris, Saint-Denis et Toulouse, l’association Remembeur a installé une exposition décalée et humoristique soulignant les clichés sur les immigrés et les populations issues de l’immigration, qui ont colonisé l’imaginaire collectif. Les spectateurs pouvaient ensuite entrer dans un bus pour une projection de films d’animation sur les discriminations. À l’issue de cette projection, Remembeur offrait un espace d’expression interactif avec la réalisatrice Nassima Guessoum. En toute liberté, Alassane, Mariam, Lamia, Valérie, Kamel et bien d’autres se sont prêtés au jeu. Ces citoyens se racontent et se confient dans le huis clos du bus. Expériences difficiles, réflexions politiques et rêves s’entrecroisent.

Espace Paris Jeunes Davout, 32 Bd Davout 75020

Vendredi 8 décembre à 19h

La projection-débat sera animée par la romancière Joëlle Cuvilliez

