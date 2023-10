Philosophie de l’éducation : Être autonome, qu’est-ce à dire ? Espace Parent-Enfant Issy-les-Moulineaux, 12 mars 2024, Issy-les-Moulineaux.

Philosophie de l’éducation : Être autonome, qu’est-ce à dire ? Mardi 12 mars 2024, 19h30 Espace Parent-Enfant Atelier gratuit, renseignements par téléphone, inscription en ligne, 30 participants par séance.

L’Espace Parent-Enfant vous accueille à l’Espace Andrée Chedid pour une rencontre débat :

philosophie de l’éducation animé par Gérard Lurol, jeudi 12 mars 2024 de 19h30 à 21h30

Être autonome, qu’est-ce à dire ?

L’autonomie prend des visages bien différents

selon les âges de la vie et selon les situations

dans lesquelles nous sommes

L’atelier est guidé et animé par Gérard Lurol, philosophe de l’éducation et psycho-pédagogue.

Espace Parent-Enfant 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 92 20 https://www.clavim.asso.fr/espace-parent-enfant/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid »}] L’Espace Parent-Enfant est une structure d’appui pour les parents, gérée par l’association CLAVIM et s’adresse également aux autres membres de la famille : jeunes, grands-parents, beaux-parents… qui s’interrogent au quotidien sur leurs relations familiales.

Ateliers – chants pré-natal, danse parents-bébé, premiers secours nourrissons, chanter avec son enfant, communication en famille, philo de l’éducation – Conférences-débats, lieu d’accueil et d’écoute, conseil conjugal, médiation familiale. L’Espace Parent-Enfant est hébergé à l’Espace Andrée Chedid. Horaires d’ouverture: du lundi au vendredi 8h30-19h, samedi 9h-19h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-12T19:30:00+01:00 – 2024-03-12T21:30:00+01:00

2024-03-12T19:30:00+01:00 – 2024-03-12T21:30:00+01:00

CLAVIM Espace Parent-Enfant

© grostock – JupiterImages