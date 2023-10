Communiquer en famille – 1ère séance Espace Parent-Enfant Issy-les-Moulineaux, 20 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux.

Communiquer en famille – 1ère séance Samedi 20 janvier 2024, 14h00 Espace Parent-Enfant Inscription à l’intégralité du cycle, participation gratuite après inscription par mail à l’Espace Parent-Enfant dans la limite des 15 places disponibles. Renseignements par téléphone au 01 41 23 92 20

Dans le cadre des ateliers Communiquer en famille, l’Espace Parent-Enfant vous accueille à l’Espace Andrée Chedid pour un cycle intitulé :

Pour améliorer la qualité de la relation avec nos enfants, animé par Véronique Andrès, samedi 20 janvier 2024 de 14h à 17h30

Cet atelier, en 5 séances complémentaires entre elles, a pour objectif de permettre aux parents de développer de nouveaux comportements qui favorisent la qualité de la relation avec leurs enfants et au sein du couple. Il permet de se familiariser avec le fonctionnement de la communication familiale et de mieux la gérer. Le cycle de 5 séances est proposé deux fois dans l’année.

Le groupe de parents, constitué dès la 1ère séance, se rencontre 5 fois pour l’intégralité du cycle. Pas de nouvelle entrée après la 1ère séance.

séance 1 : Écouter et entendre

séance 2 : Avoir une attitude plus aidante

séance 3 : Mieux s’affirmer au quotidien

séance 4 : Gérer les confrontations conflictuelles

séance 5 : Sanctionner sans punir

Ce cycle est proposé deux fois dans l’année les samedis de 14h à 17h30 :

Premier cycle : les 16 et 30 septembre, 14 octobre, 18 novembre, 9 décembre 2023

Second cycle : les 20 janvier, 3 février, 9 et 23 mars, 27 avril 2024

Séance 1 : Écouter et entendre

Quoi de plus naturel que d’écouter son enfant ou son adolescent ? Et pourtant, nous avons tant de progrès à faire pour vraiment comprendre plutôt que de juger. Apports d’outils relationnels simples pour mieux vivre ensemble au quotidien.

L’atelier est animé par Véronique Andrès, formatrice en relations humaines et intervenante auprès d’instituts spécialisés dans l’accompagnement des parents.

Espace Parent-Enfant 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 92 20 https://www.clavim.asso.fr/espace-parent-enfant/ [{« type »: « email », « value »: « espaceparent-enfant@ville-issy.fr »}] [{« link »: « http://www.veroniqueandres.fr/ »}] L’Espace Parent-Enfant est une structure d’appui pour les parents, gérée par l’association CLAVIM et s’adresse également aux autres membres de la famille : jeunes, grands-parents, beaux-parents… qui s’interrogent au quotidien sur leurs relations familiales.

Ateliers – chants pré-natal, danse parents-bébé, premiers secours nourrissons, chanter avec son enfant, communication en famille, philo de l’éducation – Conférences-débats, lieu d’accueil et d’écoute, conseil conjugal, médiation familiale. L’Espace Parent-Enfant est hébergé à l’Espace Andrée Chedid. Horaires d’ouverture: du lundi au vendredi 8h30-19h, samedi 9h-19h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T14:00:00+01:00 – 2024-01-20T17:30:00+01:00

2024-01-20T14:00:00+01:00 – 2024-01-20T17:30:00+01:00

CLAVIM Espace Parent-Enfant

© piksel – 123RF