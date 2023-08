Ça suffit mon amour ! Espace Parent-Enfant Issy-les-Moulineaux, 12 décembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Ça suffit mon amour ! Mardi 12 décembre, 20h30 Espace Parent-Enfant Conférence gratuite, renseignements par téléphone, inscription en ligne, 60 participants maximum.

Inscriptions sur : www.issy.com/reservation-espaceparent, l’Espace Parent-Enfant vous propose une soirée-débat sur le thème :

Ça suffit mon amour !

Les premières années de l’enfant sont toujours une période de tâtonnement durant laquelle le tout-petit doit composer avec les interdits et se confronter aux limites physiques, sociales et familiales. La transmission de ces repères

fondamentaux est nécessaire à son dévelop pement. S’il n’apprend pas à composer avec les contraintes, l’enfant, et l’adulte qu’il deviendra, risque de se cogner sans cesse aux réalités, de se mettre en danger ou de brutaliser les autres. Pour l’accompagner dans ce trajet sans tomber dans le piège du rapport de force permanent, nous avons besoin de penser de grandes questions : À quoi servent les limites ? Quels sens ont les contestations des enfants ? Comment choisir les bonnes limites à transmettre et les construire dans le temps ? Quel positionnement peut-on trouver en tant qu’adulte pour sortir de l’opposition laxisme/autoritarisme, apaiser nos quotidiens, et laisser la part belle au plaisir d’être ensemble ?

Psychologue clinicienne et psychanalyste à Paris, auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes. Elle est également accueillante à la Maison Verte

et a publié en janvier 2023 « ça suffit mon amour ! », aux éditions Albin Michel.

Espace Parent-Enfant 60 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 92 20 https://www.clavim.asso.fr/espace-parent-enfant/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-espaceparent »}] [{« link »: « http://www.issy.com/reservation-espaceparent »}] L’Espace Parent-Enfant est une structure d’appui pour les parents, gérée par l’association CLAVIM et s’adresse également aux autres membres de la famille : jeunes, grands-parents, beaux-parents… qui s’interrogent au quotidien sur leurs relations familiales.

Ateliers – chants pré-natal, danse parents-bébé, premiers secours nourrissons, chanter avec son enfant, communication en famille, philo de l’éducation – Conférences-débats, lieu d’accueil et d’écoute, conseil conjugal, médiation familiale. L’Espace Parent-Enfant est hébergé à l’Espace Andrée Chedid. Horaires d’ouverture: du lundi au vendredi 8h30-19h, samedi 9h-19h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T20:30:00+01:00 – 2023-12-12T22:30:00+01:00

CLAVIM Espace Parent-Enfant